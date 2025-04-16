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Россиянам назвали подешевевшие марки автомобилей

«Автостат»: в России подешевели модели автомобилей Chery, Dongfeng, BAIC и Exeed
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Ivan Kurmyshov/Shutterstock/FOTODOM

В первой половине апреля текущего года в России подешевел ряд моделей китайских брендов. Об этом сообщает «Автостат».

«Единственной моделью, которая подорожала в первой половине апреля, стал кросс-хэтчбек Solaris KRX в версии Prestige. Ее цена увеличилась на 18 тысяч (+0,7%)», — говорится в публикации.

Как отмечает «Автостат», динамика снижения цен коснулась автомобилей концерна Chery. Так, стоимость кроссовера Tiggo 4 стала меньше на 60-140 тысяч рублей, или на 2,2-5,9%. Теперь цена на этот автомобиль в России составляет порядка 2,24-2,62 миллиона рублей.

Автомобиль Tiggo 4 Pro в комплектации Action MT тоже подешевел почти на 20 тысяч. Россиянам он обойдется в 1,95 миллиона. В свою очередь цена на кроссовер Tiggo 7 PRO Max стала ниже на 15-240 тысяч, цена составила 2,68-3,36 миллиона.

Кроме того, компания Dongfeng также понизила стоимость пикапа DF6 в начальной версии Comfort на 50 тысяч, или на 1,9%. В настоящее время стоимость этого автомобиля в России фиксируется в пределах 2,6 миллиона рублей. Эта же машина в комплектации Premium стала дешевле почти на 200 тысяч, опустившись до 2,49 миллиона.

Среди прочего стоимость кроссовера DFSK 500 упала на 13,6%, примерно до 1,9 миллиона рублей, а DFSK ix7 — на 16,7%, его цена составляет около 3 миллионов рублей.

Россию в 2025 году покинут до 10 автобрендов из Китая — дилеры стали отказываться от работы с убыточными компаниями, которые не могут продать больше 20 машин. Это приведет к рекордному падению продаж китайских авто на отечественном рынке и массовым увольнениям персонала, говорят эксперты. Каким брендам из КНР повезло меньше всего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, насколько подешевеют китайские авто после возвращение ушедших автокомпаний.

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