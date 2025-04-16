«Это будет война»: Известный кинопродюсер угрожал актрисе Митрошиной после ДТП с его сыном

Baza: Актриса Митрошина получила угрозы от кинопродюсера после ДТП с его сыном

Кинопродюсер Шарапов угрожал актрисе Митрошиной, которую сбил его сын на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Я от людей даже «простите» не услышала. Были звонки отца мальчика, мы слышали угрозы, что это «будет война», — сообщила актриса.

По словам Митрошиной, в 2023 году 13-летний сын известного кинопродюсера Данилы Шарапова сбил актрису, когда ехал на электросамокате. У пострадавшей диагностировали тройной перелом челюсти и увезли в реанимацию. После произошедшего родители виновника аварии угрожали Митрошиной устроить «войну». При этом Шарапов также утверждал, что актриса вымогает деньги.

По информации источника, Митрошина уже год судится с Шараповым. Пострадавшая требует шесть миллионов рублей: компенсацию вреда, моральный ущерб и утраченную прибыль. По словам девушки, из-за травмы ей пришлось приостановить актерскую карьеру. Кроме того, актриса потеряла много возможностей, кастингов и проектов.

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