Автоэксперт объяснил, чем грозит уход 10 китайских автобрендов с российского рынка

В ближайшее время, по прогнозам аналитиков, российский рынок могут покинуть минимум десять китайских автомобильных брендов. Однако особо этого никто не заметит, а проблемы грозят лишь тем, кто уже купил эти машины, заявил 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Отряд не заметит потери бойца, потому что это, мягко говоря, не массовые бренды, они не делают погоду на рынке. Это естественный процесс, о котором я говорил еще в прошлом году», — отметил специалист.

У купивших эти машины действительно могут появиться проблемы — это затронет вопросы ремонта по гарантии, добавил эксперт. По его словам, пока непонятно, как будут себя вести китайские партнеры, которые до сих были в отношении гарантийной долгосрочной поддержки весьма непостоянными.

До этого «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на дилеров и аналитиков, что в этом году Россию могут покинуть до десяти автобрендов из КНР. Основной причиной такого возможного развития событий является низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Скорее всего, уйдут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Ранее дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.