Иномарка «вспыхнула» в Санкт-Петербурге, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как вспыхнула припаркованная иномарка

В Санкт-Петербурге загорелся припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Иномарка вспыхнула на проспекте Испытателей. Накануне в 20:00 в легковушке произошло возгорание в отсеке двигателя», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от легкового автомобиля начинает идти дым, после чего машина загорается. На записи также видно, что на место происшествия прибыли спасатели, которые тушили возгорание.

По информации источника, ликвидировали огонь десять человек и две спецмашины. Также сообщается, что потушить возгорание получилось за десять минут.

До этого сообщалось, что во Владивостоке родители уговорили ребенка взять на себя вину за аварию с мотоциклом. На записи с камер видеонаблюдения видно, что в момент столкновения с автомобилем за рулем мотоцикла был мужчина, а школьник был пассажиром. Сотрудники правоохранительных органов вынесли нарушителю определение об административном правонарушении по нескольким статьям.

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