Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иномарка «вспыхнула» в Санкт-Петербурге, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как вспыхнула припаркованная иномарка

В Санкт-Петербурге загорелся припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Иномарка вспыхнула на проспекте Испытателей. Накануне в 20:00 в легковушке произошло возгорание в отсеке двигателя», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от легкового автомобиля начинает идти дым, после чего машина загорается. На записи также видно, что на место происшествия прибыли спасатели, которые тушили возгорание.

По информации источника, ликвидировали огонь десять человек и две спецмашины. Также сообщается, что потушить возгорание получилось за десять минут.

До этого сообщалось, что во Владивостоке родители уговорили ребенка взять на себя вину за аварию с мотоциклом. На записи с камер видеонаблюдения видно, что в момент столкновения с автомобилем за рулем мотоцикла был мужчина, а школьник был пассажиром. Сотрудники правоохранительных органов вынесли нарушителю определение об административном правонарушении по нескольким статьям.

Ранее пенсионерка упала с 6 этажа на автомобиль в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами