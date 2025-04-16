Пенсионерка упала с 6 этажа на автомобиль, и это попало на видео в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на видео попало, как пенсионерка упала на авто с 6 этажа

В Екатеринбурге 80-летняя женщина упала с балкона на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Пенсионерка упала с балкона и приземлилась точно на крышу автомобиля. Удивительно, но после падения с 6-го этажа 80-летняя женщина осталась в сознании и даже разговаривала с очевидцами», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина приземляется на крышу черного легкового автомобиля, припаркованного возле многоэтажного дома. После удара у машины включается сигнализация, а пенсионерка пытается подняться.

По информации источника, пострадавшую госпитализировали. Предварительно, пенсионерка упала с балкона, когда мыла окна.

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