Юрист рассказал россиянам, как получить дополнительные выплаты после ДТП

Юрист Золотов: после ДТП деньги можно взыскать и с водителя, и со страховой

В России водители все чаще начинают «выбивать» деньги с виновника ДТП для погашения ущерба. Это не схема обмана, а реально работающий закон — если максимальной выплаты от страховой не хватает, россиянин имеет право требовать выплату с устроившего аварию автовладельца, рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, такая возможность не говорит о том, что ею злоупотребляют мошенники — зачастую помощь оказывается обычным водителям, которые пострадали в ДТП.

«Это рабочая схема и пробел в законодательстве, когда вы страхуетесь и, застраховав свою автогражданскую ответственность, думаете, что обезопасили себя, но, попадая в ДТП, вам не хватает максимальной выплаты в 400 тысяч рублей, тогда вы имеете право взыскать с виновника дополнительно», — подчеркнул Золотов.

На сегодняшний день, 60% пострадавших в авариях водителей по данной схеме взыскивают с нарушителя оставшуюся сумму для ремонта автомобиля, заключил юрист.

Ранее эксперт выступил против страховки от водителей без ОСАГО.