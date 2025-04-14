В России цены на китайские авто упадут на 25% из-за вернувшихся автобрендов

Цены на китайские автомобили в России после возвращения ушедших брендов могут упасть на 25%. Об этом aif.ru сообщил главный редактор журнала «Автозапчасти и цены» Максим Черкашин.

«Продажи идут плохо, а если на рынок хлынут долгожданные европейские, корейские и японские автомобили, «китайцы» потеряют в цене около 25 %. Многие дилеры просто поменяют вывеску и начнут активно продавать Kia или Hyundai», — сказал эксперт.

По его словам, китайские автомобили покупают меньше корейских из-за низкого качества. Еще одна проблема – слишком долгое ожидание запчастей.

9 апреля автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что китайские автомобили стоят в России в 2–2,5 раза дороже, чем в КНР, из-за «запретительного» утильсбора, налогов, таможенной пошлины и логистики. По его словам, если сейчас при ввозе в Россию автомобиля с объемом двигателя 1–2 литра необходимо заплатить в казну почти 700 тыс. рублей, то к 2030 году утильсбор на аналогичный автомобиль составит почти 1,5 млн рублей.

До этого стало известно, что в феврале 2025 года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей.

В последний зимний месяц пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марки Lada: ее доля составила 22,7%. За ней в рейтинге расположились китайские бренды: Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan.

За прошедший год у россиян вырос интерес к новым машинам на 24,7%, а количество автомобилей, которые появились в продаже, увеличилось на 45,5%.

Ранее россиянам раскрыли секрет успешной покупки китайского авто с миллионной скидкой.