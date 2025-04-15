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На видео попало, как упавшая сверху дверь разбила авто «на круглую сумму» в Петрозаводске

В Петрозаводске на видео попало, как упавшая сверху дверь разбила машину
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Telegram-канал Daily Карелия

В Петрозаводске упавшая из окна дверь повредила припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Выброшенная из окна дверь рухнула на припаркованную машину: виновных ищет полиция. Это произошло вечером 22 февраля. Трое мужчин выкинули дверь из окна или балкона дома №14/2 по улице Древлянка», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дверь падает на припаркованный автомобиль, от чего у машин включается сигнализация.

По словам владельца транспорта, автомобиль получил сильные повреждения «на круглую сумму». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителей, который выкинули дверь из окна.

До этого сообщалось, что в Махачкале людей перевозят на специальных тачках из-за затопления проезжей части. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как мужчина в дождевике перевозит через проезжую часть несколько человек на специальной тачке.

Ранее проезд по трассе в Бурятии оказался заблокирован из-за «снежного месива».

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