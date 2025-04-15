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Челябинка останавливала машины «ценой своей жизни», и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как женщина останавливала машины на проезжей части

В Челябинске женщина ходила по проезжей части и останавливала машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Челябинка останавливала машины ценой своей жизни. Возле остановки «Дорожная больница» дама вышла на проезжую часть и встала перед авто, проезжающим мимо», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Наш Челябинск» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как женщина останавливает проезжающий автомобиль такси, стучит по капоту и просит водителя покинуть транспорт.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Lexus сбил шестиклассника. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу, в этот момент его сбивает автомобиль, который сразу же уезжает. На записи также видно, как ребенок встал с проезжей части и начал хромать.

По информации источника, школьник переходил дорогу к учреждению. Водитель не заметил шестиклассника.

Ранее в Махачкале мужчина плыл по затопленной дороге среди автомобилей.

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