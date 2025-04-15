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Названы 10 проблем «автомата» автомобиля из-за масляного «голодания»

«Авилон» рассказал о 10 проблемах АКП из-за низкого уровня масла
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Наталья Горшкова/РИА Новости

Езда с недостаточным уровнем масла в автоматической коробке передач (АКП) может привести к ее перегреву и ускоренному износу деталей. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Трансмиссионное масло выступает основным теплоотводящим элементом. При низком уровне жидкости коробка передач подвергается критическому перегреву, особенно при интенсивных нагрузках. Это приводит к деформации фрикционных накладок, выходу из строя соленоидов и повреждению электронных компонентов», — сказал эксперт.

Кроме того, недостаточное количество смазки вызывает повышенное трение в подшипниковых узлах, ускоряет их износ, разрушает муфты переключения. Со временем это приведет к замене АКП.

Для нормальной работы гидротрансформатора необходимо достаточное количество масла. Низкий уровень жидкости приводит к пробуксовке агрегата и ухудшению передачи крутящего момента, отметил специалист.

Также низкий уровень масла отрицательно влияет на работу гидравлических клапанов и соленоидов, замедляя переключение передач.

Постоянная работа «автомата» с низким уровнем масла уменьшает срок его службы на 30—50%. В критических ситуациях возможен мгновенный выход агрегата из строя, сказал Константинов.

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