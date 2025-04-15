Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завод «Москвич» готовит к выходу новый кроссовер

Кроссовер «Москвич 8» готовится к выходу на российский рынок
close
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Российский автомобильный завод «Москвич» готовится к старту производства кроссовера «Москвич 8». Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу предприятия. В марте 2025 года на учет в органах ГИБДД были поставлены два первых кроссовера «Москвич 8».

«Мы готовимся к старту производства», — сообщили на «Москвиче» в ответ на просьбу прокомментировать постановку автомобилей на учет.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

В рамках предварительного позиционирования стоимость нового кроссовера будет варьироваться от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от оснащения. Конкурентами модели станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max, а также Xcite X-Cross 8.

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он составит конкуренцию Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в Россию.

Ранее сообщалось, что Haval начал российские продажи нового кроссовера H7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами