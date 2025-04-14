Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Haval начал российские продажи нового кроссовера H7

В России начались продажи новых кроссоверов Haval H7 тульской сборки
close
Haval

В России начались продажи нового кроссовера Haval H7 российской сборки, сообщает ООО «Хавейл Мотор Рус».

Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм, и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Новый H7 доступен с полным приводом.

В России новинка представлена в трех комплектациях: Elite Premium и Tech Plus. В базовую входят 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, двойные стекла, рейлинги, сиденья с обивкой из экокожи, бесключевой доступ, сиденье водителя с электрорегулировкой, аудиосистема с 8 динамиками.

Версия Premium получила зеркала с памятью положения, подогрев задних сидений, вентиляцию передних сидений.

В комплектации Tech-Plus Haval H7 есть 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, проекционный дисплей, ассистент автопарковки.

Кроме того, автомобиль адаптировали для отечественного рынка – например, машина получила «зимний пакет», регулировку ремней по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 литров, аккумуляторную батарею увеличенной емкости до 70 А·ч.

Новый кроссовер Haval H7 будет продаваться в российских дилерских центрах по цене от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Машины выпускаются на заводе Haval в Тульской области.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами