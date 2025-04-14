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В Узбекистане мужчина расстрелял из винтовки более 50 камер для фиксации нарушений ПДД

В Узбекистане мужчина повредил из винтовки более 50 видеокамер на дорогах
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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Житель города Андижан на востоке Узбекистана из пневматической винтовки повредил более 50 камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление внутренних дел.

Как заявили в ведомстве, 49-летний мужчина умышленно расстрелял 51 камеру и один радиолокационный комплекс Hikvision, которые были установлены на 29 перекрестках города. Мотивы его поступка устанавливаются.

Согласно публикации, подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». По ней ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на три года. Ущерб от его действий оценивается в примерно $90 тыс.

Вечером 12 апреля в Архангельске местный житель поджег четыре полицейских автомобиля. Правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно потушить.

Ранее огонь уничтожил десятки машин на автостоянке в Приморье.

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