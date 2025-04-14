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В России составили рейтинг самых надежных автомобилей

«РГ»: Самой надежной маркой в российских условиях эксплуатации стала Skoda
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Depositphotos

Самыми надежными марками в российских условиях эксплуатации стали чешская Skoda, немецкий бренд Mercedes-Benz и японская Toyota. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

«В новом рейтинге 2025 года мы основывались на анализе более чем в три раза большего числа машинозаездов и интервью, чем было проанализировано в 2020 году», — рассказал директор аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

По информации источника, специалисты составляли рейтинг на основе среднего процента поломок машин в возрасте от трех до 23 лет: самыми надежными стали автомобили с наименьшим процентом поломок.

Согласно исследованию, немецкие, европейские и японские автобренды стали самыми надежными при группировке марок по странам. При этом выяснилось, что автомобили премиум-класса меньше других нуждаются в ремонте. Кроме того, самыми надежными марками автомобилей стали Skoda, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus и BMW.

Также сообщается, что в модельном рейтинге лидерами признали Mercedes-Benz G-Class, Toyota Camry, Toyota Prius, Lexus GS и Skoda Superb. Кроме того, результаты исследования показали, что самыми надежными моделями Lada являются ВАЗ-2112, Lada Xray и Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что в России цены на китайские авто упадут на 25% из-за вернувшихся автобрендов.

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