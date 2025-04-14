Движение по Крымскому мосту было перекрыто на несколько минут

Движение по Крымскому мосту было перекрыто на 13 минут

Движение по Крымскому мосту было перекрыто на 13 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба по ситуации на объекте.

Ограничения действовали с 4:50 до 5:03 по мск. Причины ввода ограничений не раскрываются.

7 апреля командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа назвал Крымский мост военной целью. По словам военного, Крымский мост является «сложной целью», особенно в современных реалиях, однако планы Киева насчет него не изменились.

Украина уже предпринимала попытки взорвать Крымский мост.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста, а также обрушились два пролета сооружения.

Летом 2023 года, как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в очереди на Крымский мост застряли почти 700 автомобилей.