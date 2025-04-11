Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Несли ребенка на ИВЛ на руках»: сибирячка заблокировала подъезд к площадке санвиации

Красноярка заблокировала подъезд скорой с ребенком на ИВЛ к площадке санавиации

В Красноярске местная жительница припарковала иномарку, перегородив подъезд к площадке санавиации, ее привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Женщина припарковала автомобиль марки «Тойота» у шлагбаума к проезду на посадочную полосу санавиации острова Татышев. В этот момент по дороге ехала реанимационная бригада с маленьким пациентом. Поскольку машина скорой помощи не смогла подвезти новорожденного к посадочной площадке, медикам пришлось нести ребенка, который был подключен к аппарату ИВЛ, на руках.

Полицейские установили, что машину в неположенном месте припарковала 55-летняя женщина. На нее составили административный протокол по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» КоАП РФ. Ей грозит до двух тысяч рублей штрафа.

По данным правоохранителей, за последний год нарушительница привлекалась к административной ответственности 23 раза.

Ранее в Иваново внедорожник сбил женщину с коляской на переходе, ДТП попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами