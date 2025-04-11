«Несли ребенка на ИВЛ на руках»: сибирячка заблокировала подъезд к площадке санвиации

Красноярка заблокировала подъезд скорой с ребенком на ИВЛ к площадке санавиации

В Красноярске местная жительница припарковала иномарку, перегородив подъезд к площадке санавиации, ее привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Женщина припарковала автомобиль марки «Тойота» у шлагбаума к проезду на посадочную полосу санавиации острова Татышев. В этот момент по дороге ехала реанимационная бригада с маленьким пациентом. Поскольку машина скорой помощи не смогла подвезти новорожденного к посадочной площадке, медикам пришлось нести ребенка, который был подключен к аппарату ИВЛ, на руках.

Полицейские установили, что машину в неположенном месте припарковала 55-летняя женщина. На нее составили административный протокол по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» КоАП РФ. Ей грозит до двух тысяч рублей штрафа.

По данным правоохранителей, за последний год нарушительница привлекалась к административной ответственности 23 раза.

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