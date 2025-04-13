Названы четыре минуса Hyundai Creta первого поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках Hyundai Creta первого поколения.

«К минусам Hyundai Creta можно отнести довольно высокий расход бензина с любым двигателем. Дизельных модификаций у Креты не существует», — сказал эксперт.

По его словам, из коробок лучше выбирать автоматическую. При регулярной смене масла и бережном отношении она ходит более 200 тыс. километров. Механическая коробка обладает меньшим ресурсом.

Подвеска неплохо переносит наши дороги. А вот лакокрасочное покрытие откровенно слабое. Детали интерьера сделаны из жесткого пластика, отметил специалист.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.