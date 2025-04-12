Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Санкционный» Mercedes-Benz E-Class встал на вооружение российского МВД

В Санкт-Петербурге ДПС получила Mercedes E-Class, купленный несмотря на санкции
close
platesmania.com/judas

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило мощный седан Mercedes-Benz E-Class, сообщает Motor.ru.

«В объектив попал Mercedes-Benz E 450 4Matic в кузове W214: официально такие машины в Россию не поставляли. Судя по открытым источникам, седан купили в Южной Корее на аукционе», — отмечается в публикиации.

На фото, опубликованном на профильных сайтах, аккумулирующих фотографии автомобилей и номерных знаков, видно, что на автомобиль нанесена символика ДПС. Мощность машины — 380 л.с., рабочий объем двигателя — 3 литра.

На аукционе в Южной Корее осенью 2024 года за Mercedes-Benz E 450 4Matic, впоследствии поступивший на службу в петербургскую полицию, было отдано $85,5 тыс.

Среди опций автомобиля — передние кресла с вентиляцией и памятью настроек, а также панорамная стеклянная крыша.

Ранее стало известно, когда УАЗ обновит «Патриот» и «Пикап».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами