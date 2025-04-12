На видео попало, как в Калининграде автомобиль в развороте сбил самокатчика

В Калининграде автомобиль наехал на самокатчика в развороте, это попало на видео

В Калининграде в субботу водитель автомобиля сбил 21-летнего самокатчика, сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.

«В результате ДТП водитель (2004 г.р.) электросамоката с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

ДТП произошло в районе дома 17 по Киевской улице. На кадрах с камеры наблюдения видно, что белый седан стоял перед участком прерывистой линии разметки, дожидаясь возможности развернуться. Во время маневра он сбил молодого человека на самокате, который ехал навстречу у правого края проезжей части. От удара самокатчик упал на тротуар.

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