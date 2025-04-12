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Женщина на Nissan снесла на огромной скорости заправляющуюся Lada

Во Владикавказе женщина на Nissan протаранила на АЗС заправляющуюся Lada
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Telegram-канал «Mash Gor»

В Северной Осетии автомобиль Nissan врезался в Lada у заправочной колонки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Водитель заливал топливо в бак, когда на АЗС влетела иномарка. Предварительно, пострадали двое», — отмечается в публикации.

От удара Nissan Sunny отбросило на здание АЗС, а Lada Granta врезалась в бетонное основание рекламного щита, уточняет издание «Крылья TV».

По его данным, госпитализирована 29-летняя женщина — водитель Nissan. На кадрах с моментом ДТП видно, что водитель Lada увидел приближающийся на высокой скорости автомобиль и прижался к колонке, он не пострадал. После удара о здание АЗС из Nissan выскочили два человека. Водитель японской праворульной машины упала на асфальт.

Ранее в Жулебино на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП.

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