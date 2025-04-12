На видео попали последние секунды перед въездом Daewoo под «КамАЗ» в Новосибирске

В Новосибирске Daewoo въехала под «КамАЗ», это попало на видео

В Новосибирске Daewoo Nexia, в которой ехали молодые люди, врезалась в коммунальный «КамАЗ». Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Сегодня около 9 утра 20-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по Фабричной и у дома 19а влетел в «КамАЗ», который двигался в попутном направлении», — отмечается в публикации.

В аварии пострадали трое пассажиров легковой машины: молодые люди 19 и 20 лет, а также 20-летняя девушка. Они госпитализированы.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора Daewoo видно, что машина при ярком солнечном свете движется по городской улице в левом ряду. Затем она врезается в стоящий у перекрестка самосвал «КамАЗ» с уборочным оборудованием, принадлежащий коммунальным службам.

Удар пришелся на левую сторону легкового автомобиля.

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