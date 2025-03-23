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Военно-Грузинскую дорогу частично открыли

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов
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Денис Абрамов/РИА Новости

Движение легковых автомобилей и автобусов возобновили на участке Военно-Грузинской дороги, закрытой ранее из-за сильного снега, заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что проезд был открыт в обоих направлениях в связи с расчисткой дорожного полотна на территории груза и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, кроме большегрузного транспорта.

Движение на участке Военно-Грузинской дороги было закрыто с утра 20 марта из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

25 февраля в Грузии из-за высокой опасности схода лавин было ограничено движение транспорта на автомобильной дороге, ведущей к пункту пропуска «Верхний Ларс» на границе с Россией. Был запрет на передвижение транспорта введен на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинской дороги).

Ранее свыше тысячи фур застряли на границе РФ и Грузии.

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