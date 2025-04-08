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На видео попало, как пантера напала на дальнобойщика, остановившегося у дороги

В Малайзии дальнобойщик отбился от пантеры бутылкой воды и попал на видео

В Малайзии дикая пантера напала на водителя грузовика, остановившегося у обочины дороги. Об этом сообщает scmp.com.

«Отец двоих детей, выписанный из больницы Туанку Джаафар после трех дней лечения, возвращался в Куала-Лумпур после доставки корма для кур в Джелебу, когда остановился возле Букит Танга, чтобы проверить свой грузовик и справить нужду», — отмечается в публикации.

Когда мужчина мыл руки, на него напала пантера. Он смог отбиться от зверя, засунув ему в пасть бутылку с водой. Водитель другой машины остановился и пришел на помощь пострадавшему. Врачи наложили на голову водителя более 30 швов. Снятые видеорегистратором кадры с убегающей пантерой получили широкое распространение в соцсетях.

Ранее в Омской области конфликт между двумя водителями закончился стрельбой и травмой глаза.

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