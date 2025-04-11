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Фанаты Паши Техника перегородили дороги в Москве

В Лефортово свыше тысячи фанатов Паши Техника заполонили дороги и мешают пройти

Свыше тысячи фанатов Паши Техника заполонили дороги у храма святых Петра и Павла в Лефортово, где отпевают рэпера. Это следует из видео, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

На ролике видно, что огромная толпа фанатов полностью загородила проход по тротуарам. При этом некоторые поклонники уже вынужденно стоят на трассе в опасной близости от общественного транспорта. Также фанаты, стоящие в очереди, скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через забор.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Накануне сын художника Никаса Сафронова рассказал, как навестил рэпера в последний раз во время госпитализации.

10 апреля сообщалось, что бывшая жена Техника Ева Карицкая попросила фанатов музыканта воздержаться от использования баннеров и флагов на прощании с артистом.

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