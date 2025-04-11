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В России резко упала потребность в водителях грузовиков

Forbes: в России закончился ажиотажный спрос на водителей грузовиков
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Shutterstock

В марте 2025 года число вакансий водителей грузовиков в годовом выражении уменьшилось на 47 процентов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрошенных экспертов.

«По итогам марта спрос на водителей категории С и E снизился в годовом выражении на 47%. Участники рынка связывают сокращение дефицита дальнобойщиков как с уходом с рынка части игроков, так и с оптимизацией процессов и успешной работой над привлечением и удержанием кадров», — говорится в сообщении.

По словам представителя крупной логистической компании, количество свободных мест водителей грузовиков уменьшилось с марта 2024 года по март 2025 года на 87,4%.

Собеседники Forbes сообщили, что такой резкий спад обуславливается уменьшением объемов грузоперевозок. По словам генерального директора ГК «Делко» Санджара Ашуралиева, спрос на водителей-экспедиторов начал сокращаться из-за ухода с рынка некоторых транспортных компаний. Кроме того, повышение расходов перевозчиков из-за увеличения ключевой ставки и уменьшения тарифов на перевозки повлияло на снижение заработных плат водителей грузовиков.

Ранее сообщалось, что импорт автомобилей из КНР в Россию сократился в полтора раза.

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