Импорт автомобилей из КНР в Россию сократился в полтора раза

Импорт новых автомобилей из Китая в Россию за год упал в полтора раза — на 56%. Об этом пишут «Известия».

В январе — феврале текущего года в РФ из КНР было импортировано 57 592 машины, а за тот же период 2024 года — 88,8 тыс. автомобилей, отметило издание.

По мнению экспертов, главная причина резкого сокращения импорта состоит в значительном снижении спроса на машины. Следствием этого стало большое количество моделей 2024 и даже 2023 годов выпуска, скопившееся на складах дилеров и импортеров. Кроме того, специалисты обращают внимание на индексацию ставок утилизационного сбора и высокую ключевую ставку, которая заметно ограничила возможности для приобретения машин в кредит.

По информации «Известий», РФ с 2023 года была крупнейшим зарубежным рынком для китайских автопроизводителей. Сейчас Россия расположилась на третьей позиции, уступив Мексике (86 тыс. машин за первые два месяца 2025 года) и ОАЭ (71,4 тыс. машин).

9 апреля автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что китайские автомобили стоят в России в 2–2,5 раза дороже, чем в КНР, из-за «запретительного» утильсбора, налогов, таможенной пошлины и логистики. По его словам, если сейчас при ввозе в Россию автомобиля с объемом двигателя 1–2 литра необходимо заплатить в казну почти 700 тыс. рублей, то к 2030 году утильсбор на аналогичный автомобиль составит почти 1,5 млн рублей.

Ранее россиянам раскрыли секрет успешной покупки китайского авто с миллионной скидкой.