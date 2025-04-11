Таксисты устроили «кровавые разборки» и попали на видео в Подмосковье

В Московской области подрались таксисты. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
«В Московской области водители <…> устроили кровавые разборки между собой прямо в жилом дворе. В поселке Голубое, что находится в городском округе Солнечногорск, водители <…> устроили кулачные разборки между собой», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как таксисты расходятся после драки в разные стороны. При этом у конфликтующих разбиты лица.
По информации источника, причиной драки стал отказ таксиста принимать новых водителей. По словам местных жителей, такие конфликты происходят регулярно.
До этого сообщалось, что в Обнинске сотрудники ДПС открыли огонь после нападения местного жителя. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина идет в сторону сотрудника ДПС и что-то кричит, в это время правоохранитель направляет пистолет на нарушителя, а позже — несколько раз стреляет в воздух.
Ранее большегруз врезался в легковушку с детьми в Башкирии.