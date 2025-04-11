Таксисты устроили «кровавые разборки» и попали на видео в Подмосковье

В Московской области подрались таксисты. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Московской области водители <…> устроили кровавые разборки между собой прямо в жилом дворе. В поселке Голубое, что находится в городском округе Солнечногорск, водители <…> устроили кулачные разборки между собой», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как таксисты расходятся после драки в разные стороны. При этом у конфликтующих разбиты лица.

По информации источника, причиной драки стал отказ таксиста принимать новых водителей. По словам местных жителей, такие конфликты происходят регулярно.

До этого сообщалось, что в Обнинске сотрудники ДПС открыли огонь после нападения местного жителя. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина идет в сторону сотрудника ДПС и что-то кричит, в это время правоохранитель направляет пистолет на нарушителя, а позже — несколько раз стреляет в воздух.

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