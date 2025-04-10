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Автомобиль протаранил ресторан в Лондоне, пострадали четыре человека

В Лондоне автомобиль протаранил ресторан, пострадали четверо
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В центре Лондона автомобиль врезался в ресторан, расположенный на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает metro.co.uk.

«Автомобиль врезался в европейский ресторан Pera Schnitzel Garden на Аппер-стрит А1 в центре Лондона. Авария произошла около 7:45 утра, вызвав серьезные помехи в утренний час пик и после него», — отмечается в сообщении.

Предположительно, пострадавшие посетители ресторана сидели за столиками перед витриной. Лондонская служба скорой помощи сообщила, что медики оказали помощь четверым пострадавшим. На кадрах с места происшествия видно, что у автомобиля разбита передняя часть и лобовое стекло, ресторанные столики сдвинуты в сторону.

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