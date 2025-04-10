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Россиянам раскрыли схему обмана при покупке авто с подменой телефона

Полиция раскрыла схему обмана автовладельцев через подмену телефонного номера
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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

Полиция Саратовской области раскрыла схему, по которой злоумышленники обманывают одновременно продавца и покупателя автомобиля.

«Комбинация рассчитана на обе стороны договора – и на покупателя, и на продавца. Аферисты используют информацию о продаже реальной машины – фотографии, VIN-номер, описание и прочие подробности, однако цену, как правило, сильно занижают», — отмечается в сообщении.

После того, как на объявление с заниженной ценой откликается потенциальный покупатель, злоумышленник сообщает ему, что машину будет показывать помощник, с которым не нужно обсуждать цену, а только проверять техническое состояние. В реальности тот же мошенник договаривается о показе машины с настоящим продавцом, а после осмотра дает покупателю свой телефонный номер, на который тот переводит деньги. В результате реальный владелец машины денег не получает и отказывается ее отдавать.

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