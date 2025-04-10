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Названы 11 минусов хетчбэка Hyundai i30 с пробегом

«За рулем» перечислил 11 недостатков хетчбэка Hyundai i30 с пробегом
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Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах автомобиля Hyundai i30 второго поколения с пробегом.

«Официально продавали только машины с атмосферниками G4FA 1.4 (100 л. с.) и G4FG 1.6 (130 л. с.) серии Gamma. Основной недостаток – склонность к задирам. Случаются отказы катушек зажигания на пробегах до 100 тыс. километров», — сказал эксперт.

У механической коробки передач возникают течи сальников, не очень живучи диски сцепления, требуется регулировка тросового привода переключения.

Подвеска заточена на хорошие дороги и жестковата. По мелочам беспокоит электрооборудование: выходят из строя обогрев сидений, стеклоподъемники, замок багажника, моторчики дворников и омывателя.

До этого Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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