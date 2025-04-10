Россиянина на «Буханке» не пустили в Эквадор

Mash: Российского путешественника на «Буханке» не пустили в Эквадор

Российского путешественника, который ездит по странам на «УАЗ СГР», не пустили в Эквадор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Кругосветчика на бусике и других россиян разворачивают на границе, ссылаясь на местное законодательство. Государство в Южной Америке стало первым, куда известному вокругсветчику не удалось попасть на своём уазике», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина планировал проехать в Колумбию через Эквадор, а дальше – на другой континент, но пограничники задержали россиянина и людей, которые ездят по планете вместе с ним. Сотрудники час проводили допрос с путешественниками, но после – выдали документы об отказе на въезд. Пограничники объяснили, что россиян рассматривают как риск внутренней безопасности.

По словам туристов, в настоящее время всем российским путешественникам отказывают во въезде в страну, даже через авиасообщение.

До этого сообщалось, что массовая авария на МКАД парализовала движение автомобилей.

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