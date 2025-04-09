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Стало известно, что делать московским водителям, переобувшим авто на летнюю резину

Автоэксперт Абрамейцев: Лучше не рисковать и перейти обратно на зимнюю резину
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Москве выпал снег, поэтому водителям следует переобуть летнюю резину. Об этом «Российской газете» рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев.

«Зима вернулась в Москву надолго, такая погода сохранится в столице до 13 апреля. В большинстве случаев советуем отказаться от поездки - особенно если предстоит дальний путь, тем более с выездом за пределы города — ведь там часто температуры ниже и дороги очищены хуже», — сообщил эксперт.

По его словам, если машину используют часто и альтернатив ей нет, то следует поменять резину на зимнюю. Кроме того, важно знать, что практически каждый автомобиль разгоняется на льду лучше, чем тормозит.

Специалист также отметил, что эксплуатировать машину на летних шинах на заснеженных дорогах может быть опасно. При этом допускаются небольшие поездки на невысокой скорости только в случае необходимости и для водителей с большим стажем.

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