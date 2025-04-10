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Московский таксист набросился на туриста из-за отказа платить 42 тысячи рублей за поездку

В Москве таксист напал на туриста из-за отказа платить 42 тысячи рублей за проезд
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Москве таксист напал на туриста, который отказался платить за поездку 42 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«23-летний гражданин Саудовской Аравии вышел из аэропорта и сел в первую попавшуюся машину, попросив отвезти его в отель в Грохольском переулке. Водитель пообещал «большую скидку», но по прибытии показал на телефоне сумму в 42 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, когда турист сообщил, что не будет оплачивать поездку, водитель начал угрожать, кричать и бросаться на пассажира. Мужчина выбежал из автомобиля, оставив свои вещи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителя по камерам наблюдения.

До этого сообщалось, что в Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают.

Ранее уфимец с ножом напал на электросамокатчиков на проезжей части.

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