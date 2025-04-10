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Omoda показала, как будет выглядеть новый кроссовер C3

Omoda анонсировала новый кроссовер C3
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Omoda

Марка Omoda готовит новую модель — субкомпактный кроссовер Omoda C3, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу бренда.

«Каждая деталь ультрасовременного кроссовера показывает обновленный, более дерзкий взгляд на философию «Искусство в движении». Новый Omoda C3 переворачивает привычное представление об автомобилях и открывает новую страницу в истории инновационных кроссоверов будущего», — подчеркнули в пресс-службе Omoda.

О том, когда автомобиль появится на рынке, не сообщается.

До этого стало известно, что в России сертифицированы кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки. Автомобили получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

ОТТС оформили компании, входящие в структуру калининградского «Автотор Холдинг». Сертификационные документы по обеим моделям оформлены на год.

Завод «Автотор» сообщил о пусконаладочных работах на новой сборочной линии, рассчитанной на выпуск 80 тыс. автомобилей в год. По информации завода, она предназначена для выпуска нескольких моделей автомобилей. Роботизированный конвейер обладает возможностью быстрой перенастройки для сварки разных кузовов.

Ранее стало известно, когда дилеры прекратят продавать автомобили с большими скидками.

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