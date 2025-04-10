Несколько ДТП парализовали движение на КАД в Петербурге

В Петербурге несколько ДТП затруднили движение на КАД

В Санкт-Петербурге на КАД из-за нескольких ДТП образовалась пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Многокилометровая пробка растянулась на КАД из-за нескольких аварий», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что несколько транспортных средств, которые ранее столкнулись, перегородили полосы движения.

По информации источника, на 64 километре кольцевой в сторону Пулково столкнулись несколько легковых машин и большегруз. Кроме того, сообщается, что на данной участке дороги произошло еще несколько аварий. Так, автомобили собрались в пробку, которая растянулась до промзоны Уткина Заводь.

До этого сообщалось, что на Юго-Восточной хорде в Москве произошло столкновение трех автомобилей. Движение транспорта в центр затруднено на 2,5 километра: автомобили могут двигаться только по двум полосам. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем и выбрать пути объезда.

Ранее пассажирский автобус загорелся на проезжей части в Подмосковье.