Пассажирский автобус загорелся на проезжей части в Подмосковье и попал на видео

В подмосковном Серпухове рейсовый автобус загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Видимо, у транспортного средства вспыхнул двигатель. Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что транспорт загорелся на пешеходном переходе. На записи также видно, что пламя полностью охватило автобус.

До этого сообщалось, что в Иркутской области и Забайкалье перекрыли федеральную трассу из-за лесных пожаров. На опубликованных в сети кадрах видно, что леса горят вокруг трассы. На место происшествия прибыл патрульный автомобиль.

В Забайкальском крае объявили режим ЧС. По словам главы региона Александра Осипова, спасатели получили около 30 сообщений о возгораниях, при этом ситуация с пожарами продолжает ухудшаться. Так, к 8 апреля в крае зафиксировали 35 пожаров на площади более 24 тыс. гектаров. Огонь также подошел к федеральной трассе «Байкал».

Ранее машину, «сжираемую пламенем», сняли на видео в Петербурге.