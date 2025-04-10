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Россиянам назвали шесть конкурентов Toyota Camry, которые можно купить за 1,3 млн рублей

Автоэксперт Зиновьев назвал шесть конкурентов Toyota Camry за 1,3 млн рублей
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Пресс-служба Toyota

Конкурентами подержанной Toyota Camry седьмого поколения являются Chevrolet Malibu, Ford Mondeo, Genesis G80, Mazda 6 и Skoda Superb. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Типичный представитель концепции «много автомобиля за немного денег». По шасси состоит в родстве с Опелем Insignia. Официально в России не продавался, кузовные запчасти – острый дефицит. Сборка – США, Китай или Корея», — охарактеризовал Зиновьев особенности Chevrolet Malibu.

Такие машины предлагаются на вторичном рынке за 1,3-1,8 млн рублей, в том числе с пробегом менее 100 тыс. км. Ford Mondeo пятого поколения отличается крепкой подвеской и стойкостью кузова к коррозии, такие машины на вторичном рынке можно купить за 1,4-2,3 млн рублей. Genesis G80 не уступает Camry в оснащении и комфорте, указал эксперт.

Ранее были названы пять недостатков Mazda 6 третьего поколения.

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