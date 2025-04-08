Завал из 20 машин образовался на трассе в Подмосковье

В Московской области произошло массовое ДТП с 20 машинами

В Московской области на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Рязани Ya62» и публикует видеозапись последствий аварии.

«Происшествие случилось сегодня около 3:00 в Московской области. Как сообщил очевидец, «в плену дороги» пришлось провести около пяти часов», — отмечается в публикации.

На кадрах виден серебристый кроссовер Opel Mokko, который застрял между отбойником трассы и грузовиком. В тот же грузовик справа врезался легковой автомобиль черного цвета, у него разбита передняя часть. Правее виден стоящий бензовоз.

Авария произошла в районе пересечения М-5 с трассой А-108, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через старое Рязанское шоссе, уточняет regions.ru.

«Сотрудники ДПС перекрыли трассу М5 и направляют автомобилистов на старое Рязанское шоссе через поселок Степанщино городского округа Воскресенск», — отмечается в публикации.

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