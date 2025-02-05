Chery снимет с продажи в России кроссовер Tiggo 7 Pro Max

В России из линейки кроссоверов Chery уберут модель Tiggo 7 Pro Max. Ее заменят на Chery Tiggo 7L. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Новые кроссоверы Chery Tiggo 7L постепенно заменят в России актуальные Tiggo 7 Pro Max», — рассказали порталу в пресс-службе Chery.

Там отметили, что всегда есть период, когда старые модели продаются вместе с новыми.

Новый недорогой кроссовер Chery Tiggo 7L будет предлагаться в России с роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее новый российский автобренд Geely NordCross сменил логотип.