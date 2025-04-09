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На видео попало, как дети добирались в школу на тракторе по непроходимым дорогам Башкирии

В Башкирии на видео попало, как детей везли в школу на тракторе
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Кадр из видео/Telegram-канал «БашДТП | Bash.dtp.official»

В Башкирии детей отвозят в школу на тракторе из-за непроходимости дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«10-летней жительнице села Покровка Кармаскалинского района приходится добираться в школу соседнего села Прибельский по полному бездорожью. Школьная «Газель» застревает в грязи, из-за чего водитель микроавтобуса вынужден вызывать трактор», — говорится в сообщении.

По информации источника, в один из дней, когда автобус со школьниками застрял на дороге, дети опоздали на занятия. Помимо этого, они были вынуждены мерзнуть, ожидая транспорт на остановках.

По словам местной жительницы, школа находится в шести километрах от села, при этом три километра – протяженность непроходимой дороги. Так, накануне пришлось вызвать трактор, чтобы доставить детей в учебной учреждение.

Кроме того, женщина сообщила, что детям предложили заниматься дистанционно из-за бездорожья. В администрации Карламанского сельсовета отметили, что знают о состоянии дороги, но не могут ее отремонтировать из-за отсутствия денег.

Ранее туалетная кабина на колесах каталась по дорогам Подмосковья.

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