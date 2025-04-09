Михаил Ефремов прибыл из колонии в свою московскую квартиру и попал на видео

Михаил Ефремов прибыл в свою московскую квартиру после освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Москве после освобождения из колонии. Актер сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить. Он поблагодарил всех за поддержку», — говорится в сообщении.

Журналисты сняли Михаила Ефремова на видео. На кадрах видно, что актер в черном пальто стоит возле автомобиля Toyota RAV4, на котором он приехал из Белгородской области. Кроме того, на записи слышно, как мужчина благодарит журналистов за то, что они его встретили.

9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО. В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее стало известно, какие сигареты Ефремов курил в колонии.