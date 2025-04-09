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Названы шесть серьезных недостатков Renault Logan первого поколения

Fresh назвал шесть серьезных недостатков Renault Logan первого поколения
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Renault

Седан Renault Logan первого поколения популярен в России, но он имеет ряд недостатков. Детально о них «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из минусов модели можно выделить низкую шумоизоляцию: шум от дороги и двигателя хорошо слышен внутри салона. Кроме того, внешний вид и интерьер Logan могут показаться устаревшими по сравнению с современными моделями автомобилей», — сказал Житнухин.

В базовой комплектации Renault Logan отсутствуют многие элементы комфорта, такие как кондиционер, электропривод стекол и зеркал, что снижает удобство эксплуатации.

Подвеска Logan рассчитана на жесткие условия эксплуатации, что положительно сказывается на долговечности, но может вызывать дискомфорт на неровных дорогах. Отсутствие современных систем безопасности, таких как ESP и боковые подушки безопасности, снижает уровень защиты пассажиров в случае аварии, отметил эксперт.

Ранее россиянам назвали четыре недостатка Kia Rio российской сборки.

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