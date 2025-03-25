Названы четыре недостатка Kia Rio российской сборки

Седан Kia Rio третьего поколения популярен в России, но он имеет ряд недостатков. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Одной из наиболее распространенных жалоб владельцев Rio III является недостаточная шумоизоляция салона. Шум от дороги и двигателя отчетливо слышен даже на умеренных скоростях, что может доставлять дискомфорт при длительных поездках», — сказал Житнухин.

Подвеска автомобиля настроена довольно жестко, что улучшает управляемость, но одновременно серьезно ухудшает комфорт пассажиров на дорогах с плохим покрытием, отметил специалист.

Двигатели объемом 1.4 и 1.6 л рассчитаны на 250 тыс. километров, но при условии регулярного техобслуживания и своевременной замены масла. При этом мощностные характеристики Rio нельзя назвать выдающимися. Для городской езды это вполне приемлемо, но на трассе двигатель может показаться недостаточно мощным, особенно во время обгонов с выездом на встречную полосу движения, пояснил эксперт.

Автоматические коробки передач на Rio служат 150 тыс. километров, но более требовательны к уходу, чем механические. В результате их обслуживание обходится недешево. При неправильной эксплуатации «автомат» выходит из строя гораздо раньше.

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