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На видео попало уничтожение спрятанного микроавтобуса ВСУ

Появилось видео с уничтожением микроавтобуса ВСУ дроном в Сумской области

В Сумской области российские бойцы с помощью БПЛА уничтожили микроавтобус Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был спрятан в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши операторы БПЛА «выписывают штраф за неправильную парковку». В ходе патрулирования на Сумском направлении оператор БПЛА ГВ «Север» вскрыл в лесопосадке группу ВСУшников, попытавшихся укрыть микроавтобус в лесопосадке. По цели было нанесено огневое поражение дроном на оптоволокне», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, как дрон подлетает к транспорту ВСУ и наносит удар по цели.

До этого в Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку «Мираторга». Сгорели более 20 автомобилей.

Очевидцы запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На парковку прибыли экстренные службы города.

Охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее движение беспилотных грузовиков запустили в Подмосковье.

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