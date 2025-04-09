Гаишники поймали любителя «токийского дрифта» на самосвале в Новой Москве

Любителя дрифта на самосвале в Новой Москве поймали гаишники

Столичные инспекторы ГИБДД поймали водителя самосвала, который устроил «токийский дрифт» в Новой Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. Видео с нарушителем ранее завирусилось в соцсетях.

«Во время мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, на котором водитель, управляя грузовым автомобилем, совершает многократные нарушения требований правил дорожного движения. В результате проверочных мероприятий водитель и транспортное средство были оперативно установлены», — говорится в публикации.

В результате дело нарушителя направили в суд. Также на него наложили штраф около 4 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Новой Москве водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге.

«Когда в душе ты дрифтер и участник оркестра, но вынужден работать водителем грузовика. На этих кадрах – не просто заснеженная Новая Москва, а симфония управляемого заноса в исполнении самосвала», — говорилось в сообщении Telegram-канала 112.

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