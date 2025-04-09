Нарколог предрек запой Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов после выхода из Белгородской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) с большой долей вероятности вернется к потреблению алкоголя. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в разговоре с «Газетой.Ru».

«В тюрьме со своей зависимостью Ефремов не работал. Актер просто был в условиях, исключающих употребление алкоголя, — и то не факт», — заявил врач.

Шуров напомнил, что Ефремов начал активно потреблять спиртное с подросткового возраста, а после ДТП у него в организме нашли следы запрещенных веществ. В связи с этим возвращение в театр, где «постоянно отмечаются праздники», может привести к запою.

«Мы знаем, что из себя наша богема представляет. Поэтому шансов, что Ефремов не будет пить в таком случае, — ноль», — заявил Шуров.

В заключение врач посоветовал актеру лечь на год в реабилитационный центр.

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года за ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО 9 апреля. Он провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. Как на освобождение актера отреагировали близкие актера, правозащитники и врачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Ефремова рассказал, в каком состоянии актер вышел из колонии.