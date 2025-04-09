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Названы четыре модели авто с высоким риском угона

Автоэксперт Хайцеэр перечислил 4 модели авто с высоким риском угона
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Depositphotos

Основным фактором, повышающим риск угона машины, является доступность ее модели, сообщил порталу m24.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространенные марки», – сказал эксперт.

По словам Хайцеэра, фактически заказчиками краж являются все, кто покупает запчасти «на разборах», маркетплейсах и других ресурсах. То есть стимулом является спрос людей, которые хотят приобрести детали как можно дешевле – слегка б/у, но в хорошем состоянии.

До этого крупнейшие страховые компании России зафиксировали всплеск числа угонов автомобилей за первые три месяца 2025 года.

«В России всплеск угонов авто: за первые три месяца 2025-го их количество выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Больше всего таких преступлений было в феврале», — сообщили «Известиям» в Страховом доме ВСК.

По данным страховой компании, чаще всего угоняли грузовики — на них пришлось 54% случаев. В перечне популярных у злоумышленников авто также китайские Chery и Haval. В I квартале 2025 года регионом-лидером по числу краж стала Амурская область, потеснив Дагестан и Москву.

В «АльфаСтраховании» отметили рост числа заявленных по каско угонов в 1,6 раза в начале этого года по сравнению с 2024 годом.

Ранее автоэксперт назвал простой и эффективный способ защитить авто от угона.

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