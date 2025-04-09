Москвичка из-за ссоры помяла автомобиль парня, а он сдал ее полиции

В Москве девушка помяла своему парню машину, а он ее сдал в МВД

В Москве девушка обиделась на парня и открыла на ходу пассажирскую дверь, чтобы ударить ее о дорожный знак. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Молодой человек занимается перевозками и разъезжает по городу на микроавтобусе Fiat Ducato. Парень забрал свою девушку на улице Фомичевой. У них произошла ссора, после которой девушка с силой ударила дверь о дорожный знак», — говорится в сообщении.

По информации источника, после случившегося москвичка ушла в неизвестном направлении. Водитель не стал искать нарушительницу и решил сообщить о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. В полиции водитель написал заявление на порчу имущества.

До этого сообщалось, что в Нижнекамске подросток толкнул 14-летнюю школьницу под автомобиль BMW. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек идут по тротуару, в этот момент один из подростков толкает школьницу под проезжающий черный автомобиль. На записи также видно, как от удара школьница отлетает.

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