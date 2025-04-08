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Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом в марте

«Рольф» назвал 10 машин с пробегом, наиболее популярных у россиян в марте
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Shutterstock/FOTODOM

Наиболее популярными подержанными автомобилями, которые приобретались россиянами в марте, оказались модели Ford и Volkswagen. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

«Лидером нашего рейтинга стал рестайлинговый Ford Focus третьего поколения. Средняя цена покупки для него составила 1 млн рублей. На втором месте Volkswagen Tiguan второго поколения , его средняя цена составила 2,2 млн рублей)», — сообщил Головань.

По его словам, в десятку наиболее популярных машин с пробегом также вошли рестайлинговый Volkswagen Polo пятого поколения (1 млн рублей), Hyundai Creta первого поколения (1,4 млн рублей), Toyota Camry XV70 (2,7 млн рублей), BMW X5 третьего поколения (3,7 млн рублей).

На седьмой позиции — рестайлинговый BMW 3 Series шестого поколения, (2,1 млн рублей). Восьмое и девятое место заняли Hyundai Solaris второй и первой генерации после рестайла. Цена этих машин составила 962 тыс. рублей и 879 тыс. рублей соответственно. Замыкает десятку подержанных бестселлеров китайский Geely Coolray со средней стоимостью 1,6 млн рублей.

Ранее были названы минусы кроссовера Subaru Forester.

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