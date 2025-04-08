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Mercedes-Benz с «сигаретными» колесами задержали в Сочи

В Сочи таможенники остановили Mercedes-Benz с «сигаретными» колесами
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Федеральная таможенная служба

Таможенники в Сочи задержали прибывший из Абхазии Mercedes-Benz, колеса которого были набиты сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«Задержан Мерседес с «сигаретными» колесами. Более 800 пачек сигарет пытались провезти с сокрытием от контроля», — отмечается в сообщении.

Таможенники на пункте пропуска в Адлере обратили внимание на неестественный вид колес автомобиля Mercedes-Benz Vito. Автомобиль отправили на досмотр. Когда колеса сняли и разбортировали, выяснилось, что в каждом из них спрятано более 200 пачек сигарет без маркировки и акцизных марок.

Таможенники изъяли произведенные в Евросоюзе контрабандные сигареты, а также сам автомобиль. Для определения стоимости партии назначена экспертиза. По ее результатам нарушителя привлекут к ответственности.

Ранее стало известно, как закон о запрете навязывания услуг отразится на автодилерах.

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